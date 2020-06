Időjárás

Rendszeressé válhat a 40 Celsius-fokos hőmérséklet a század végére Nagy-Britanniában

2020.06.30

Rendszeressé válhat az akár 40 Celsius-fokot is elérő nyári hőmérséklet 2100-ra Nagy-Britanniában, ha nagyon magas marad a szén-dioxid-kibocsátás - derült ki a brit meteorológiai szolgálat (Met Office) új tanulmányából.



A Nagy-Britanniában eddig mért legmagasabb hőmérséklet 38,7 Celsius-fok volt, amelyet tavaly júliusban jegyeztek fel Cambridge-ben - írja a BBC hírportálja.



A Met Office kutatói szerint egyértelmű, hogy ezekért a forró nyarakért részben az emberi tevékenységekből eredő üvegházhatású gázok a felelősek.



"A szélsőségesen meleg napok előfordulásának valószínűsége egyre nő Nagy-Britanniában és ez így is marad a század folyamán, és a legszélsőségesebb hőmérsékletek várhatóan Anglia délkeleti régióját fogják sújtani" - írták a kutatók a Nature Communications című folyóiratban publikált tanulmányukban.



Jelenleg rendkívül alacsony az esélye annak, hogy Nagy-Britannia bármely pontján elérje a hőmérséklet a 40 Celsius-fokot: nagyjából 100-350 évente van erre esély. Ez azonban jelentősen változhat a század végére a szén-dioxid-kibocsátás függvényében.



A legrosszabb emissziós forgatókönyv szerint a század végére 3,5 évente lenne egy nap, amikor a hőmérséklet eléri a 40 Celsius-fokot. Egy jóval visszafogottabb kibocsátási forgatókönyv szerint ez nagyjából 15 évente következne be.



A tanulmány szerint a párizsi klímaegyezményben megfogalmazott emissziócsökkentési célkitűzések teljesítésével jelentősen csökkenthető az esélye a veszélyesen magas hőmérsékletek bekövetkezésének.