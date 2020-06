Időjárás

Csütörtökön jöhetnek az újabb zivatarok

Izgalmas, heves záporokkal, zivatarokkal tarkított időjárással indult a hét. A front mögött keddre megnyugszik időjárásunk, a napsütést csak időnként zavarhatják felhők, csapadék nem várható.



A napos időben viszont délelőtt 10 és délután 16 óra között ismét sokfelé extrém erős lesz az UV-sugárzás, ahogyan július első napján, szerdán is. Ekkor is a napsütés fog dominálni, jelentős csapadék és légmozgás nem zavarja majd a szabadtéri programokat. Kedden 25-30, szerdán már 29-34 fokot mérhetünk a legmelegebb délutáni órákban - írta előrejelzésében az Időkép.



Meleg lesz csütörtökön is, 28-35 fokig emelkedhet napközben a hőmérséklet, de egy újabb hidegfront közelíti meg hazánkat, így ismét többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok.



Újra lehetnek hevesebb zivatarok viharos széllökésekkel, felhőszakadással és jégesővel. A délies szél keleten lehet élénk, később nyugatiasra fordul, de zivataroktól függetlenül legfeljebb néhol támadhat fel.



Nem így pénteken, amikor is a Dunántúlon már többfelé lesz erős az északi-északnyugati szél. Ezen a napon még többfelé előfordulhat csapadék záporok, zivatarok formájában. Pár fokkal ismét visszaesik a hőmérséklet, 24 és 30 fok között alakulnak majd a maximumok.



Hétvégére csökken a csapadékhajlam, többfelé szeles, de meleg, nyári időre van kilátás.