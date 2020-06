Időjárás

Heves zivatarokkal, szélviharral érkezett meg a hidegfront - videók

2020.06.29 18:58 ma.hu

A kora délutáni órákban egy hidegfront érte el a Nyugat-Dunántúlt, és Szentgotthárdnál szupercellák léptek be az országba. Az Időkép kamerái több helyszínen is rögzítették, hogyan érkezett meg a vihar.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat pedig az ország egész területére riasztást adott ki zivatarok, illetve felhőszakadás miatt, ezeket erősen viharos szél, illetve jégeső is kísérheti. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pedig arra kér mindenkit, hogy figyelje a meteorológiai szolgálat figyelmeztetéseit, előrejelzéseit, lehetőség szerint ne parkoljanak a viharos szélben fák alá, a közúton pedig a fasorok mellett is kellő figyelemmel közlekedjenek. Ha leszakadt vezetéket, vagy bajba jutott embert látnak, jelezzék a 112-es segélyhívón.