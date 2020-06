Időjárás

Többfelé már másodfokú a riasztás a zivatarveszély miatt

Többfelé már másodfokú riasztást is kiadott zivatarveszély miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfő délután. Az egész Balatonnál pedig másodfokú viharjelzés van érvényben. 2020.06.29 14:09 MTI

Veszélyjelzésük szerint eddig Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Zala megyében adtak ki másodfokú riasztást. A nap további részében viszont az országban bárhol kiadhatják a másodfokú riasztást zivatarveszély miatt.



Az egész országban a felhőszakadás veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Veszprém megyében a széllökés veszélye miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést.



Azt írták: délutántól északnyugat felől egy hidegfront érkezik, környezetében egyre többfelé várható zivatar, heves zivatar, amelyhez viharos (jellemzően 60-90 kilométer/órás, néhol 100 kilométer/óra körüli) széllökések, helyenként felhőszakadás (többnyire 20-40 milliméternyi csapadék), nagyobb méretű (akár 2 centiméternél is nagyobb) jég társulhat. Heves zivatarra a Dunántúl középső és délnyugati tájain, illetve az Alföldön és az Északi-középhegységben legnagyobb az esély. A front az éjszaka első felében kelet felé elhagyja az országot, de éjfél után északkeleten még előfordulhat egy-egy zivatar.



Kitértek arra is, hogy a hidegfront mögött a Dunántúlon zivataroktól függetlenül több helyen viharossá fokozódik a szél.



Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-vel azt közölte: arra kérnek mindenkit, hogy figyelje a meteorológiai szolgálat figyelmeztetéseit, előrejelzéseit, lehetőség szerint ne parkoljanak a viharos szélben fák alá, a közúton pedig a fasorok mellett is kellő figyelemmel közlekedjenek. Ha leszakadt vezetéket, vagy bajba jutott embert látnak, jelezzék a 112-es segélyhívón.