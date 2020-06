Időjárás

Hőség, extrém UV-sugárzás és zivatar is várható vasárnap

A hőség, az extrém UV-sugárzás és a zivatarveszély miatt is figyelmeztetéseket adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnapra. 2020.06.27 18:37 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az MTI-hez szombaton eljuttatott veszélyjelzés szerint zivatarveszély miatt Budapestre, Pest, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas és Veszprém megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést vasárnapra.



Vasárnap délután főként az északi hegyvidéki területeken (Északi- és Dunántúli-középhegység, Alpokalja) helyenként, az Alföldön néhol várhatók zivatarok. Egy-egy intenzívebb zivatart rövid idő alatt 20-30 milliméter csapadék, jégeső, 60-80 kilométer/órás szélroham is kísérhet.



A hőség miatt Budapestre, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna és Veszprém megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.



A középhőmérséklet az északi, északkeleti tájak kivételével elérheti a 25, délen és városi környezetben helyenként a 26-27 Celsius-fokot. Vasárnap a legalacsonyabb hőmérséklet általában 15-21 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29-34 fok között valószínű.



Felhívták a figyelmet arra is, hogy vasárnap a figyelmeztetési értéket meghaladó, 8,5-ös (extrém) UV-B sugárzás várható. Ilyenkor normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet.



Azt kérik, hogy fokozottan védekezzenek a napsugárzás által okozott leégés ellen. Ha lehetséges napközben 11 és 15 óra között kerüljék a napozást. Vállat takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata mindenképpen javasolt.



A várható UV-B értékek területi eloszlása megtekinthető a www.met.hu/idojaras/humanmeteorologia/uv-b weboldalon.