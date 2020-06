Időjárás

Másodfokú riasztások zivatarveszély miatt

Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye több járására másodfokú riasztást adott ki zivatarveszély miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat szombat délután.



Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint a nap folyamán még Jász-Nagykun-Szolnok megyében lehet másodfokú riasztás. Szintén a zivatarveszély miatt Budapesten, Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Vas megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.



Emellett Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében felhőszakadás veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.



Mindeközben Budapestre, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Somogy és Tolna megyére a hőség veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki szombatra.



Azt írták: szombat délutántól általában a Dunától keletre, illetve késő délutántól a nyugati határnál alakulhatnak ki zivatarok. Kiemelten az Északi-középhegységben, északkeleten, illetve kisebb számban a Tisza vonalának tágabb környezetében intenzívebb zivatarokra is számítani lehet felhőszakadással, jégesővel, illetve 60-80 kilométer/órás széllökéssel. Egy-egy helyen heves zivatar is előfordulhat rövid idő alatt 30-40 millimétert meghaladó csapadékkal, nagy méretű jéggel és 80-90 kilométer/órás szélrohammal. Az esti óráktól a főként még a Tiszántúlon, az Északi-középhegységben előforduló zivatarok fokozatosan lecsenghetnek.



Késő estére 18 és 25 fok közé hűl le a levegő.