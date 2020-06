Vihar

Fákat döntött ki a viharos szél Hajdú-Bihar megyében

Fákat döntött ki, ágakat szakított le az erős szél Hajdú-Bihar megyében. A tűzoltók folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán - közölte a katasztrófavédelem kedden az MTI-vel.



A közleményben azt írták, hogy a debreceni Abigél utcában, a Pallagi úton és a Kristály utcában is kidőlt fa vagy leszakadt faág veszélyeztette a forgalmat, de a tűzoltók eltávolították azokat.



A Szávay Gyula utcában azért kérték a tűzoltók segítségét, mert egy harmincméteres fa megdőlt, és a forgalmat is veszélyezteti.



Berettyóújfaluban, a Jegyzőkert utcában egy hatméteres ág hasadt le, a város hivatásos tűzoltói motoros láncfűrésszel és kéziszerszámokkal avatkoztak be - áll a közleményben.