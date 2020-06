Világvége

Rekordmeleg az északi félteke leghidegebb pontján

Már napok óta 30 fokos kánikula tombol Kelet-Szibériában, az északi sarkkör környékén, szombaton pedig rekord méreteket öltött a rendkívüli meleg a térségben. A csúcshőmérséklet helyenként elérte a 35 fokot, de az északi félteke egyik leghidegebb pontjának tartott Verhojanszkban 38 fokos maximumot mértek, ami új melegrekordnak számít nemcsak ezen a településen, de Szibériában is. Az északi sarkkörtől északra sem mértek még soha ilyen magas hőmérsékletet - írta az Időkép.



Verhojanszk főleg a kemény telek miatt lehet ismerős sokak számára, hiszen itt mérték az északi félteke legalacsonyabb hőmérsékletét, -67,8 fokot. A kontinentális éghajlatnak köszönhetően azonban olykor előfordulnak melegebb nyarak, amikor a maximum-hőmérséklet a 30 fokot is megközelítheti. A mostani 38 fokos csúcshőmérséklet viszont majdnem 18 fokkal haladja meg júniusi maximum hőmérsékleti átlagot (19,9 fok).



Az új melegrekorddal a bolygónk egy adott pontján mért legnagyobb hőmérséklet ingadozás (abszolút minimum és maximum különbsége) is növekedett: 105,8 fok az új érték.