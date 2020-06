Időjárás

A jövő hét már szárazabb, nyáriasabb időt hoz

Hétvégén nem nyugszik fölöttünk a légkör, a gyakran megnövekvő felhőzetből ismét többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar, emellett sokfelé a szél is erős, a Dunántúlon helyenként viharos lesz. A 25 fokot meghaladó csúcshőmérsékletek ezúttal elmaradnak.



Hétfőn is szeles időben lesz részünk, a Dunántúlon gyakran viharossá fokozódhat a légmozgás, de itt már több lesz a napsütés. Záporok, zivatarok főként az ország keleti felén alakulhatnak ki. Emelkedni kezd a hőmérséklet, délután 22-28 fok várható.



Keddtől fokozatosan egy anticiklon húzódik fölénk, így egyre inkább a napsütés kerül túlsúlyba, már csak helyenként alakulhatnak ki futó záporok, de jelentős csapadék nem várható. A szél még kedden többfelé erős, északkeleten és nyugaton akár viharos is lehet, szerdától már veszít erejéből. A 25-26 fok körüli maximumokat a hét második felében egyre nagyobb területen 30 fok közeli csúcsértékek követhetik.



A napsütés előtérbe kerülésével 10 és 16 óra között országszerte erős, nagyon erős lesz az UV-sugárzás, így célszerű lesz gondoskodni bőrünk védelméről. A szalmakalap, napszemüveg megfelelő védelmet nyújthat a leégés ellen - írta az Időkép.