Időjárás

Áradnak a folyók Romániában, a Bánságban a legsúlyosabb a helyzet

Az elmúlt napok esőzései nyomán csaknem az egész Romániában áradnak a folyók. A Bánságban a legsúlyosabb a helyzet, ahol pénteken töltéseket, gátakat szakított át a Temes.



Az Országos Vízügyi és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) pénteken csaknem valamennyi erdélyi folyóra másodfokú (narancssárga) figyelmeztetést bocsátott ki, mely vasárnap délutánig érvényes. Bánságban, a Bisztra és a Temes folyókon a figyelmeztetés harmadfokú (vörös jelzésű).



Pénteken a Temes vízszintje a 2005-ben jegyzett történelmi csúcs fölé emelkedett, és Lugos város alatt meghaladta a baloldali árvízvédelmi gát töltéskoronájának szintjét. A töltés fölött a mezőre ömlő víz három óra alatt elmosta a gátat, mely két helyen is átszakadt.



Pénteken délután Marcel Vela belügyminiszter is a helyszínen tájékozódott a helyzetről. Közölte, hogy a gátszakadás nem sodort veszélybe településeket, csupán mezőgazdasági területeket árasztott el a víz. A tárcavezető a helyi vízügyi vezetőket tette felelőssé a történtek miatt, akik, szerinte nem végezték el az elmúlt években a szükséges árvízévdelmi munkálatokat.



Marcel Vela azt is megemlítette, hogy csütörtökön a Krassó-Szörény megyei Nándorhegy (Otelul Rosu) közelében helikopterrel kellett húsz személyt kimenteni a Bisztra folyó által elárasztott területről.



A katasztrófavédelmi főfelügyelőség péntek reggeli jelentése szerint az ország 16 megyéje 58 településén okoztak károkat az árvizek. A tűzoltóknak 73 pincéből, 25 házból, 346 udvarról kellett kiszivattyúzniuk a vizet.



Az országos meteorológiai szolgálat pénteken is másodfokú (narancs színű) figyelmeztetést bocsátott ki csaknem az egész ország területére. A figyelmeztetés szerint szombat hajnalig további heves esőzések várhatók, melyek során négyzetméterenként 40 liter, de helyenként akár 60-80 liter csapadék is várható.