Villámárvíz öntötte el Kecskemétet - videó

A szerdai délutáni órákban elérte a zivatarlánc Kecskemétet, 1 óra alatt közel 30 mm csapadék zúdult a városra. 2020.06.17 19:44 ma.hu

A délután folyamán az ország középső harmadán kialakult zivatarlánc nemcsak a fővárosban okozott újabb kellemetlen órákat a felhőszakadásból adódóan, hanem Kecskemétet is elárasztotta a víz - jelentette az Időkép.



Csapadékmérő automatáink rövid idő alatt majdnem 30 mm csapadékot mértek a város arborétumában, de a belvárosban valószínűleg ennél is nagyobb mennyiség esett. A csatornarendszer nem tudott megbirkózni a hirtelen jött esőzéssel, a víz az utcákon, buszvégállomáson is hömpölygött.