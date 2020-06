Időjárás

Másfél milliárdos kárt okozhatott a hétvégi vihar

Az Aegon Biztosító keddi tájékoztatása szerint a társasághoz hétfő délutánig mintegy 2000 kárbejelentés érkezett, a biztosító adatai szerint ez akár meg is duplázódhat a következő napokban, a kárérték pedig elérheti a félmilliárd forintot.



A hétvégi, főként a vasárnapi viharok Budapestet és Pest megyét sújtották leginkább, de minden megyéből érkeztek bejelentések. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is jelentős károkat okozott az időjárás. A károk összege eddig elérte a 410 millió forintot.



Rendkívül sok beázásról érkezik bejelentés, és a károk összege is lényegesen magasabb, mint a megszokott. Míg a nyár eleji viharos időszakokban egy-egy hevesebb időjárási jelenség után 50-80 ezer forint a megszokott átlagos kárérték, a hétvégi vihar után ez megközelíti a 200 ezer forintot - közölte az Aegon.



A Groupama Biztosító hétfői összesítése szerint a vasárnapi viharok kapcsán több mint 600 lakásbiztosítási kárbejelentés érkezett, amelynek kárértéke megközelíti a 100 millió forintot. A társasághoz már vasárnap nagy számban érkeztek bejelentések az online kárbejelentő felületen. A legtöbb bejelentés a Groupamához is Budapestről és Pest megyéből érkezett.



A társaság arra számít, hogy a következő napokban újabb kárbejelentések várhatók, így a számok jelentősen emelkedhetnek, elérhetik akár az 500 millió forintot is.



A Generali Biztosító az MTI-t kedden arról tájékoztatta, hogy eddig csaknem 3100 kárbejelentés érkezett a hétvégi viharok kapcsán, a károk értéke elérheti az 500 millió forintot. A legtöbb a lakossági vagyonkár, de a vállalati és a mezőgazdasági szektort is érintették a viharok.



A leginkább érintett település a főváros, ahonnan csaknem 1300 alkalommal jelentettek kárt, de Budapest mellett Szolnokot és Dunakeszit is sújtotta a vihar. A legtöbb kár viharkár, de a felhőszakadás, villámlás és tetőbeázás is számos kárt okozott.



Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a kora nyári, illetve nyári hónapokban 50 ezer körüli káreseményt jelentenek az ügyfelek - közölte a Generali.