Látványos tűzgömb hasított át Ausztrália felett - videó

Hétfőn éjjel, nem sokkal 1 óra előtt tűnt fel az égen az a zöld tűzgömb, amiről több videót is készítettek az ausztrál Pilbara térségéből. Ausztrália északnyugati tájairól látszott leginkább a jelenség, melyet majdnem fél percen keresztül láthattak az éber lakosok. Ilyen hosszú ideig fénylő meteor nem túl gyakori, még Ausztráliában sem.

A green fireball has been spotted streaking across the sky in Western Australia... who ordered Martians to 2020? pic.twitter.com/KXEwBRqMK5