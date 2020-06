Időjárás

Pénteken már kevesebb helyen eshet

Alacsony nyomású légköri képződmény helyezkedik el Közép-Európa fölött, amelyet viszonylag meleg és nedves levegő tölt ki. Ennek köszönhetjük a kiadós csapadékot.



Ebben a helyzetben még szerdán és csütörtökön sem lesz számottevő változás, a gyakran erősen megnövekvő felhőzetből továbbra is sokfelé kell esőre, záporokra, zivatarokra számítani. Zivatarok nagyobb számban az ország keleti, északkeleti felén alakulhatnak ki. A légkör nagy nedvességtartalma miatt ezekhez rövid alatt akár 30-50 mm csapadék is társulhat - írta előrejelzésében az Időkép.



Pénteken egy hidegfront hatására az ország nagy részén feltámad a nyugati-északnyugati szél.



A csapadékhajlam viszont csökkenni fog, elsősorban északon, északkeleten és keleten fordulhat elő további eső, zápor, keleten, északkeleten pedig zivatarokra is számítani kell. Máshol már jóval kevesebb helyen lehet szükség az esernyőkre.



Szombaton is gyakran lesz erős, a középső tájakon és a Dunántúl keleti felén viharos a nyugati-északnyugati szél. Csapadék előreláthatólag az északi országrészben fordulhat elő több helyen, máshol kisebb rá az esély.



A hajnalok mindvégig enyhék lesznek, a szélcsendes tájakon átmenetileg pára-, ködfoltok is képződhetnek. Délutánonként pedig többnyire 20-25 fok várható, de a hosszabb ideig napos tájakon 27-28 fok is lehet, míg a tartósabban borongós, csapadékos területeken kevéssel 20 fok alatt maradhatnak a maximumok.