Időjárás

Újabb zivatarok várhatók országszerte

A veszélyjelzésben azt írták, hogy felhőszakadás veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben Budapesten, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyében.



Hétfőn főként a Dunától keletre, legkisebb eséllyel északnyugaton várhatók zivatarok. Villámlás már a délelőtti órákban előfordulhat néhol. A zivatarokat délutántól elsősorban felhőszakadás kísérheti, de néhol viharos széllökések is előfordulhatnak és nagyobb méretű jég is eshet.



A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 21-27 Celsius-fok között valószínű, a tartósabban csapadékos délnyugati tájakon 19-20 fok várható. Késő estére 16-21 fok közé hűl a levegő.