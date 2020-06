Időjárás

Felhőszakadás és jégeső ostromolja a fővárost - videó

Villámárvízet, többfelé jégkárt okoznak a hevesebb viharok. 30-40 millimétert meghaladó csapadék is összegyűlhet rövid idő alatt. A Budapestet is érintő viharos időjárás miatt fél óra alatt több mint hetven helyszínre riasztották a tűzoltókat - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője vasárnap kora délután az MTI-vel.



Kolozsi Péter elmondta: nagy erejű széllökésekkel és felhőszakadással érkezett meg a vihar Budapestre.



Az egységeknek a kidőlt fák és a leszakadt ágak eltávolítása, illetve megrongált épületrészek adnak folyamatos munkát - közölte.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzése szerint a heves zivatar és a felhőszakadás veszélye miatt is másodfokú figyelmeztetés van érvényben Budapesten, Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Nógrád megyében.



Az ország többi területén elsőfokú figyelmeztetések vannak érvényben.

Önlik a víz a Keleti Pályaudvar aluljárójában

VII. kerület

Zsámbékon sem jobb a helyzet