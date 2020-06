Időjárás

Vasárnap hidegfront érkezik

Vasárnap egy hidegfront hatására ismét sokfelé lesz erőteljes a gomolyfelhő-képződés. Emiatt több tájegységünkön is számítani kell a napos időszakok mellett futó záporok, zivatarok kialakulására, de nem mindenhol fog esni.



Helyenként már reggel is előfordulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar. Ugyanakkor napközben a hevesebb zivatarokat intenzív villámtevékenység, viharos széllökés, felhőszakadás és jégeső is kísérheti.



Zivataroktól függetlenül csak helyenként élénkülhet meg a szél.



A csúcshőmérséklet 24 és 31 fok között alakulhat, de a zivatarokat követően hirtelen több fokkal visszaesik majd a hőmérséklet - írta előrejelzésében az Időkép.



Hétfőn még többfelé várható csapadék, ezen a napon is kialakulhatnak helyenként zivatarok, néhol jelentősebb mennyiségű eső is eshet.



Az északias szelet elsősorban északnyugaton, nyugaton, valamint északkeleten kísérhetik élénk, erős lökések. Délutánra 19 és 25 fok közé melegedhet a levegő, a tartósabban csapadékos tájakon lesz a hűvösebb idő.



Kedden az ország nyugati felén szelesebb, de szárazabb idő valószínű, a Dunától keletre viszont többfelé számítani kell eső, zápor kialakulására, helyenként az ég is megdörrenhet. Többfelé lehet zártabb a felhőtakaró, csak kevés helyen valószínű hosszabb napos időszak. A legmelegebb órákban 20-26 fok valószínű.