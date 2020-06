Időjárás

Tornádó csapott le Ukrajnában - videó

Tornádó alakult ki szombat délután az ukrajnai Donyeckben. Sajnos lakott területet is érintett a földig érő felhőtölcsér, anyagi károk is keletkeztek útja során - számolt be róla az Időkép.

➡ Tornado visto en la localidad de

Makíivka/Ucrania hoy. Vía: CDN pic.twitter.com/Kk1SIOJNje — Estación Altamira Caracas (@pluvaltamira) June 13, 2020