Időjárás

A hétvégén is sokfelé várható eső

Pénteken az ország északkeleti, északi felében erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés, szórványosan kialakulhat zápor, zivatar. A Dunántúl délnyugati, nyugati részén kevés felhőzetre és sok napsütésre lehet számítani, és kisebb a csapadék esélye is. Az Északi-középhegység és Észak-Alföld tágabb környezetében megélénkül a szél. Intenzívebb záporok, zivatarok környezetében erős vagy viharos széllökések is előfordulhatnak. A leghidegebb órákban 10-17 Celsius-fok lesz. Napközben 24-29 fokig melegszik a levegő.



Szombaton a többórás napsütés mellett erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés. Főleg délutántól várható többfelé helyi zápor, zivatar, helyenként felhőszakadással, jégesővel. Zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A minimumhőmérséklet 14-19, a maximumhőmérséklet 26-31 fok között alakul.



Vasárnap az erőteljes gomolyfelhő-képződés hatására egyre inkább összefüggő felhőtakaró alakulhat ki. Sokfelé várható zápor, zivatar. A nap bármely szakában kialakulhat csapadék. Zivatarban erős, esetleg viharos lökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 15-20, a legmagasabb hőmérséklet többnyire 22-28 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.