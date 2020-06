Időjárás

Jégeső, felhőszakadás az ország több pontján

Látványos zivatargóc alakult ki kora délután a Bakony fölött, amelynek fejlődését az Időkép déli parton elhelyezett webkamerái is nyomon követték. Kialakulásában jelentős szerepet vállalt a környék domborzata, amely megadta a kellő emelést a zivatarok számára. Nem is mozdultak el nagyon a zivatarok, emiatt néhol felhőszakadás is előfordult. A nagyvázsonyi csapadék automata 32 mm csapadékot mért.

Az Északi-középhegységben is hasonló volt a helyzet. Mind a Bükk, mind a Mátra megkapta a maga zivatarjait. Miskolcon jégeső volt, és felhőszakadás. Tardonán több mint 45 mm csapadékot mértek a szakemberek.

A Dél-Dunántúlon egy összeáramlási vonal fűzte fel zivatarokat. Felhőszakadás érte el Pécset és Dombóvár környéke is kiadós csapadékot kapott.

A főváros környékén és a Dunakanyarban is rengetek volt a zivatar. Nógrád megye északi részén, Ipolyszög és Balassagyarmat környékére kiadós felhőszakadás zúdult le.