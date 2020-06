Földindulás Norvégiában, 800 méternyi partszakasz zuhant a tengerbe - videó

Több, mint 800 méter hosszú part szakadt a tengerbe Norvégia északi régiójában szerda délután.



Szerencsére nagyrészt elhagyott épületeket, vagy csónakházakat és kihasználatlan nyaralókat érintett az erózió. A területen csak egy állandó lakos volt bejelentve, akit korábban sikeresen evakuáltak a helyszínről - írja az Időkép.



A partszakasz továbbra sem biztonságos.

Just now in Alta, Norway: Huge mudslide dragging several houses into the sea. pic.twitter.com/xR4t5zLI7m