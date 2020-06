Tojás nagyságú jég Oroszországban

Az oroszországi Ufa városától délre szupercellává fejlődött zivatar okozott hatalmas vihart vasárnap. Volt, ahol tojásnál nagyobb méretű jég okozott jelentős károkat, tetőket rongált meg, autóablakot lyukasztott ki a hatalmas jégeső - tudósította az Időkép.

Supercell thunderstorm with large hail 10km south-east of Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia 31/05/2020

1 - https://t.co/Zz4quXhMSu

2 - https://t.co/cDDsqHIXNI pic.twitter.com/urfJIGtGDw