Időjárás

Jégözön a határ túloldalán - videó

A magyar határtól nem messze, Arad és Temes megyékben kiadós jégesőt hoztak a délutáni zivatarok. 2020.05.29 17:38 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ma is aktív a légkör délkeleten, több helyen alakultak ki záporok, zivatarok, melyekhez helyenként jégeső is társult.



A határ túloldalán, Arad és Temes megyékben azonban kiadósabb jégeső is kialakult, mely Aradot sem kimélte. Az elvonuló vihar után bokáig lehetett gázolni a jégben - írja az Időkép.