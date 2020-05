Időjárás

Csak úgy záporozott a jég országszerte

A fölénk telepedő hidegörvény kedden is berobbantotta a légkört hazánk felett. Sokfelé alakultak ki kisebb-nagyobb záporok, zivatarok az országban. Az intenzívebb cellákhoz jégeső is társul, túlnyomóan borsó nagyságú, amelyből egyes helyeken nagyobb mennyiség is összegyűlt egy-egy zivatar után - írta az Időkép.

Várpalota





Lajosmizse





Pécsen is esett