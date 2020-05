Időjárás

132 km/órás széllel csapott le a vihar Ausztráliában

Az orkánerejű szél mellett heves esőzések is sújtják a kontinens nyugati partvidékét, évtizedenként egyszer fordul elő ilyen erős vihar.

Viharos napokat élnek át az Ausztrália nyugati részén élők. A viharos időjárásért a Mangga névre keresztelt szubtrópusi ciklon és egy hidegfront felelős. A két légköri képződmény Ausztrália nyugati partjainál egyesült, heves esőzésekkel és orkánerejű széllökésekkel érte el a kontinenst.



Évtizedenként egyszer fordul elő a mostanihoz hasonló vihar a térségben - írja az Időkép.



Hétfőn több mint 60 ezren maradtak áram nélkül Nyugat-Ausztráliában, a viharos erejű szél tetőket rongált meg, fákat csavart ki, az állam déli részén homokviharokat okozott.



A helyi meteorológiai szolgálat jelentése szerint a legerősebb széllökést a part mentén, a Leeuwin-fokon mérték, ott 132 km/órával süvített a szél, míg az állam legnagyobb városában Perthben 117 km/órát ért el a szél sebessége.



A vihar erejére jellemző, hogy az egész nyugati partvidéket sújtja, az összcsapadék mennyisége néhol a 100 mm-t is elérheti. A szélvihar 8 méter magas hullámokat korbácsolt, melyek elárasztották a part menti régiókat. Személyi sérülés szerencsére nem történt.

Western #Australia prepares for 'once-in-a-decade' #storm



Australia's western coast is being battered by a huge storm, which is heading for the main city of Perth.



Torrential rains, strong winds and waves of up to eight metres (26ft) are forecast in some areas. pic.twitter.com/coaYaabFAU — TrueMeNews (@TrueMeStand) May 24, 2020

Western Australia is being battered by a major extratropical cyclone, a result of tropical cyclone Mangga favourably interacting with an upper trough and surface baroclinic zone.



Dangerous gusts up to 80mph currently in play to the north of Perth.



Credit: BoM/ Himawari-8 pic.twitter.com/DNUrKTnPHh — Richard Martin-Barton (@RMBwx) May 24, 2020

The strong winds through #Perth last night whipped up large waves and higher than normal tides causing significant beach erosion along the west coast. A Severe Weather Warning is still current for much of the southwest. https://t.co/FVgcXPDvRT pic.twitter.com/m9rj1H7pUl — Bureau of Meteorology, Western Australia (@BOM_WA) May 25, 2020

A boathouse on the Swan River in the Perth suburb of Crawley Monday, after the area was lashed by gale force winds and a tidal surge from the remnants of Tropical Cyclone Mangga. -AFP#boathouse #storm #Crawly #tidal #surge #TropicalCycloneMangga #Perth #Australia #Mangga pic.twitter.com/PrOKg4p4E2 — Kamran Rehmat (@kaamyabi) May 25, 2020