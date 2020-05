Időjárás

Az egész országban zivatarra figyelmeztetnek

Veszélyjelzésükben azt írták: hétfőn gyakorlatilag bárhol kialakulhatnak zivatarok. Kísérőjelenségként viharos (óránkénti 60-70 kilométeres) szél és apró szemű jég társulhat a zivatarokhoz. A Dunántúl nyugati felén intenzívebb zivatarok is kialakulhatnak, amelyekhez akár 2 centiméternél nagyobb jég és óránkénti 80 kilométer körüli erősségű szélroham is társulhat.



Az előrejelzés szerint hétfőn a legmagasabb nappali hőmérséklet jobbára 17 és 21 Celsius-fok között valószínű, de a tartósabban felhős tájakon egy-két fokkal hűvösebb is lehet. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl a levegő.