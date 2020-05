Időjárás

68 éves hidegrekord dőlt meg, nem kicsit

Ma reggelre több mint két fokkal megdőlt az eddigi napi minimum rekord. 2020.05.22 15:55 ma.hu

A még nem hivatalos adatok (adatellenőreink vizsgálják az új rekord hitelességét) alapján ma reggelre több mint két fokkal megdőlt az eddigi napi minimum rekord - írja Fecabook-oldalán az OMSZ.



A rekordot eddig Nagykanizsa tartotta 1952 óta, akkor -1,2 Celsius fokot mértek. Mára virradóan a száraz, szélcsendes levegőben a felhőtlen ég alatt Zabarban -3,3 fokig csökkent a hőmérséklet, vagyis több mint két fokkal dőlt meg a rekord. A zabari mellett csak néhol fordult elő két méteren gyenge légköri fagy, a talaj közelében azonban több helyen is fagypont közelébe süllyedhetett a hőmérséklet. A mai országos átlagos minimum mindösszesen 4 fok körül alakult, az ilyenkor szokásos 11 fokhoz képest.



A következő éjjel már melegfronti felhőzet érkezik, de északkeleten a fagyzugokban ismét van némi esély a szombati rekord megdöntésére, már csak azért is mert az a mainál is magasabb -0,6 fok.