Időjárás

A héten is sok lesz a napsütés

A héten is sok lesz a napsütés. Csapadék hétközben inkább csak elszórtan, hétvégén viszont többfelé is várható - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.



Hétfőn sok lesz a napsütés. A legalacsonyabb hőmérséklet 4-14 fok között alakul, az északi völgyekben lehet a hidegebb, a Balatonnál és a magasabban fekvő helyeken pedig melegebb. A legmagasabb hőmérséklet 23-27 fok között várható.



Kedden többórás napsütés inkább az ország északi felén várható. Elsősorban a déli megyékben lehet elszórtan zápor, néhol zivatar, északon kisebb a csapadék valószínűsége. A minimumhőmérséklet 7-14, a maximumhőmérséklet 23-28 fok között alakul.



Szerdán napos idő várható, legfeljebb elvétve lehet futó zápor. A szél többfelé megerősödik. A leghidegebb órákban 10-16 fok lesz. Napközben 20-25 fokig melegszik a levegő.



Csütörtökön napos idő lesz, csapadék nem valószínű. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. A minimumhőmérséklet 6-13, a maximumhőmérséklet 18-23 fok között alakul.



Pénteken sok napsütés várható. Csak helyenként lehet futó zápor. A leghidegebb órákban 3-10 fok lesz. Napközben 18-23 fokig melegszik a levegő.



Szombaton a hosszabb-rövidebb napos időszakok mellett főként estétől valószínű északnyugat felől egyre többfelé eső, zápor, zivatar. Éjszaka megerősödik a szél, sőt viharos széllökések is lehetnek. A minimumhőmérséklet 6-14, a maximumhőmérséklet 20-29 fok között alakul.



Vasárnap a nap első felében még többfelé valószínű eső, zápor, helyenként zivatar, majd megszűnik a csapadék és több-kevesebb napsütés is lehet. A szél erős, olykor viharos lesz, majd mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet 10-15, a legmagasabb hőmérséklet 13-21 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.