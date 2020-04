Időjárás

Zivatarok törik meg az aszályt

Országos Meteorológiai Szolgálat

Megérkezett a várva várt hidegfront, egyre többfelé esik, délutánra berobbantak a zivatarok. Néhol már jégesővel, felhőszakadással jönnek a viharok és a nap hátralévő részében továbbra is számolni kell viharos széllel, jégesővel, felhőszakadással kísért zivatarokra - írta az Időkép.hu. Jóval elmaradtunk az elmúlt másfél-két hónapban az ilyenkor megszokott csapadékmennyiségtől, egyre többfelé szűnni látszik a nagy szárazság.

Az eumet.hu előrejelzése szerint csütörtökön gyenge vagy mérsékelt légmozgás mellett már nagyrészt napos időre számíthatunk, inkább csak északkeleten lesz sok a felhő. Általában csak kevés helyen alakulhat ki futó zápor, északkeleten azonban zivatar is lehet. A hőmérséklet ismét magasra emelkedik, fülledt lesz a levegő.



Éjszaka, nyugat felől újból növekedni kezd a felhőzet, de számottevő mennyiségű csapadék nem valószínű.



Pénteken újabb hidegfront alakítja időjárásunkat, így borongós időre, és többfelé esőre, záporokra, itt-ott zivatarra is számítani lehet. Délután helyenként kisüt a nap.



A hétvége időjárására is a változékonyság lesz jellemző. Sokfelé kell számítani ismét esőre, záporokra, helyenként zivatarra. A több napsütés most vasárnapra ígérkezik, ugyanakkor megerősödik az északnyugati szél.



Hétfőtől előreláthatólag javulást tapasztalhatunk az időjárásban, szárazra és naposra fordulhat.