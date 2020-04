Időjárás

Szélvihar és porvihar is lehet ma

A szárazság és a hidegfront keltette viharos szél miatt akár porvihar is kialakulhat, 80-100 km/órás széllökések lehetnek.



Szombaton már a délelőtti órákban feltámad az északnyugati szél, délután nagy területen meghaladhatja a 60 km/órát, a legnagyobb széllökések pedig elérhetik a 80-100 km/órát - írja az Időkép.



A több hete tartó szárazság következtében a viharos szél érintette sík, földes, homokos területek fölött homok- és porvihar kialakulására is van esély.



Erős szélre mindenütt készülnünk kell, de az ország északkeleti felében lesz a legviharosabb az idő. Kis területen zivatarok is kialakulhatnak.



A hidegfront legjavát kapjuk, egész Európában nálunk várható a legnagyobb szél.