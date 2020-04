Időjárás

Az űrből is látszik az USA-t felszántó tornádók nyomvonala - videó

Húsvétvasárnap több tornádó is lecsapott az USA délkeleti államaiban. A legerősebb tornádó a számítások szerint az EF4-es fokozatot is elérte a Módosított Fujita-skálán - írta róla az Időkép. Ezt az értéket a széllökések erejéből és a pusztítás mértékéből határozzák meg.



Egy EF4-es tornádó esetén a 3 másodperces széllökések sebessége 270-321 km/h közé tehető.



Április erején még az Egyesült Államok Tornádó Sétánynak nevezett területén is ritkák az ilyen erős tornádók.



A pusztítás egyes tornádók esetén még a világűrből is látszik: