Időjárás

Bár lassan, de enyhül az idő és hamarosan megint itt a tavasz

Szerdán délután országszerte derült ég, sok napsütés, gyenge légmozgás lesz jellemző. A hőmérséklet azonban számottevően még nem emelkedik. A hajnali fagyos időszakot követően a délutáni értékek is még több fokkal elmaradnak a sokéves átlagtól - írta az Eumet.hu.



Éjszaka marad a nyugodt, eseménytelen, derült időjárás. Ismét gyorsan hűl a levegő, hajnalban többnyire fagypont alatt várható a hőmérséklet. Erősebb fagyfoltok ismét a völgyekben, szélvédett fagyzugokban tudnak kialakulni.



Csütörtökön délnyugatira forduló, gyenge légmozgás mellett továbbra is túlnyomóan derült időben, már kissé érezhető enyhülés várható. Csapadékra sehol nem kell számítani. Az esti, éjszakai órákban is felhőtlen égbolt, kevéssel fagypont alatti minimum hőmérséklet valószínű.

Pénteken egy mérsékelt hidegfront halad át felettünk, de ez lehűlést nem okoz, tovább enyhül az idő, ugyanakkor a napsütést délután mérsékelt felhősödés, és átmenetileg élénkülő északnyugati szél valószínű. Elvétve előfordulhat gyenge záporeső.



Hétvégén kellemes, tavaszi idő a legvalószínűbb, sok napsütéssel, mérsékelt gomolyfelhő képződéssel, az évszakos átlag körüli hőmérséklettel, hajnalonként csak foltokban előforduló, gyenge faggyal. Itt-ott nem kizárt egy-egy jelentéktelen futó zápor.



A jövő hét első felében is előreláthatólag kitart a szép tavaszi időjárás, sőt most nagyobb változás nem is látszik az elkövetkezendő időszakban.