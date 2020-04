Időjárás

Fagyos idővel kezdődött az április Romániában

Szokatlanul hideg, fagyos idővel kezdődött az április Erdélyben, a Romániai Meteorológiai Szolgálat honlapján közölt adatok szerint szerda reggelre Románia területének nagy részén mélyen fagypont alá süllyedt a hőmérséklet.



A reggel hét órás időjárási térképen a leghidegebb Erdélyben és a hegyekben volt, csak a Duna mentén és a Fekete-tenger partján jelöltek be pozitív hőmérsékleti értékeket.



Reggel hét órakor Maroshévízen -12, Csíkszeredában -11, Gyergyóalfaluban és Désen -10, Bodzafordulón -9, Sepsiszentgyörgyön és Szatmárnémetiben -8, Brassóban, Kézdivásárhelyen és Székelyudvarhelyen -7, Kolozsváron és Aradon -6, Marosvásárhelyen -5 Celsius fokot mértek.



A meteorológiai szolgálat sárga jelzésű (első fokú) figyelmeztetése szerint a Déli-Kárpátok térségében havazás is előfordulhat a következő 24 órában, csütörtök reggeltől azonban felmelegedés várható.



Románia hegyvidékeit továbbra is hó borítja. Amint a szolgálat honlapján közölt térképről leolvasható, a hóréteg vastagsága a Fogarasi havasokban helyenként meghaladja a két métert, a székelyföldi Lakócán 49, a Bucsintetőn pedig 31 centiméter.