Csillagászat

Az elmúlt 13 év legfényesebb üstököse lehet az ATLAS

A Naprendszer belső részét évente több üstökös is meglátogatja, de ezek általában túl kicsik, így a Földről nem láthatóak. A tavaly decemberben felfedezett C/2019 Y4 ATLAS objektumról is ezt vélték a csillagászok, mivel fényessége 9-es magnitúdó körüli értéket mutatott, amelyet szabad szemmel nem lehet látni - írta az Időkép.hu.



Azonban az elmúlt időszakban, főként az elmúlt napokban egyre fényesebbé vált. Bár az üstökösök fényerejét nehéz előrejelezni, mivel az anyaguk párolgásának intenzitását a Naphoz közeledve nehéz megjósolni, de a jelenlegi számítások szerint az ATLAS lehet az elmúlt 13 év legfényesebb üstököse.



Most az északi félteke lakói lesznek szerencsés helyzetben (az utóbbi két üstökös a déli féltekéről volt inkább látható), ők láthatják majd az égen az üstököst, amely fényesebb lehet a Vénusznál is. Ha a jelenlegi számítások alapján folytatódik a fényerejének növekedése, akkor az üstökös április eleje és május eleje között szabad szemmel is látható lesz az éjszakai égbolton.



Távcsővel már most is megfigyelhető. Jelenleg az ATLAS a Nagy Medve csillagképben halad lassan, de várhatóan a mozgása jelentősen felgyorsul majd.

Az ATLAS üstökös pályája, mely június elején lesz legközelebb a Naphoz (Kép forrása: Wikipedia.org)