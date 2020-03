Időjárás

17 centis a hóréteg a Tolna megyei Váralján

A Dél-Dunántúlon több helyen is mértek tíz centiméter körüli hóvastagságot kedden - írta ki Facebook-oldalára az Országos Meteorológiai Szolgálat.



A Tolna megyei Váralján 17 centiméteres a hóréteg. Baranya megyében, Pogányban 14 centiméteres a hó. A Tolna megyei Hőgyészen, a Somogy megyei Tabon és a Baranya megyei Somogyhatvanban egyaránt 10 centiméteres, a Tolna megyei Szakályon pedig 8 centis a hóréteg. Több településen esett többcentinyi hó, és a meteorológiai szolgálat adatai szerint az országban másutt is van - egyebek között Budapest egyes részein - foltokban hó.



Az előrejelzés szerint kedden délen előfordulhat további gyenge havazás, havas eső. Szerdán a délnyugati, déli országrészben, körülbelül a Szombathely-Békéscsaba vonaltól délre többfelé várható csapadék; kezdetben általában havazás, majd - főleg a Dunától keletre - havas eső, eső is. Csütörtökön a Dunántúlon még több helyen lehet gyenge vegyes halmazállapotú csapadék, de ott is fokozatosan megszűnik.