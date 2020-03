Időjárás

Hétfő: fagy, szél, hófúvás, havazás

Hétfőn igazi téli időre számíthatunk. Északkeleten már hajnalban elkezdődött a változó intenzitású, szórványos, de tartós hóesés, ami a reggel folyamán átterjed a délkeleti, majd a déli országrész fölé is! Országszerte fagypont alá hűlt a levegő, északkeleten maradt néhol kevéssel fagypont felett a hőmérséklet - írta előrejelzésében az Eumet.hu.



Napközben kelet felől fokozatosan mindenütt beborul az ég, legkésőbb az északnyugati országrészben. Délelőtt keleten és délen, a déli óráktól pedig már egyre inkább a déli, délnyugati országrészben várható tartós havazás. Másutt (az északi térségben) inkább csak hószállingózások, hózáporok alakulnak ki, illetve délután, délkeleten szitáló havas esőbe válthat a halmazállapot. Az erős ÉK-i szél miatt, az ország déli, délnyugati területein hófúvás kialakulásának is megvan a veszélye a késő délutáni, esti óráktól!



Éjszaka, az ország délnyugati, déli felén folytatódik a havazás. Az északi országrészben eleinte borongós időben elszórtan lehet hószállingózás, majd hajnalra, északkeleten csökkenni kezd a felhőzet. Erős, olykor viharos lökésekkel kísért ÉK-i szél fúj országszerte. A havas délnyugati országrészben hófúvás is kialakulhat! A nap folyamán, a legtöbb hó várhatóan a délnyugati térségben hullik (~10-15 cm), melyből olyan ~5-10 cm maradhat meg.



Kedden is még télies arcát mutatja az időjárás. Reggel fagyos, délután is meglehetősen hideg időre és erős ÉK-i szélre van kilátás. Túlnyomórészt erősen felhős időben, változó intenzitású havazás már csak a délnyugati, déli határvidéken valószínű. Abban a térségben, a szél miatt még kialakulhat hófúvás is. A legtöbb hó a délnyugati országrészben hullhat és maradhat meg átmenetileg (5-15 cm). Délkeleten, napközben megszűnő havas esőben válthat a halmazállapot. Mindeközben az északkeleti országrész fölött várhatóan lecsökken a felhőzet, kisüt a nap.



Éjjel további hóesésekre kell készülni a déli országrészben, míg északon felhős, északkeleten gyengén felhős égbolt a valószínűbb. Mérséklődik, keletire fordul a szél.

Szerdán mérsékeltebb légmozgás mellett még télies jellegű időre készülhetünk. Alapvetően erősen felhős, borongós idő várható, csak északon, és rövid időszakokra süthet ki a nap. Hózáporok, időszakos hószállingózás főként nyugaton esélyes, délkeleten gyenge havas eső, majd szitálás egyaránt előfordulhat.



Csütörtöktől már határozottan enyhébb levegő érkezik fölénk kelet felől, de alapvetően még marad a felhős, borongós időjárás, nyugaton kisebb esővel, havas esővel, keleten viszont napsütéssel.



Pénteken és a hétvégén már sok napsütés, kellemes hőmérsékletű, melegedő idő a legvalószínűbb, de elvétve előfordulhat záporeső.