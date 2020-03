Időjárás

Ilyen időnk lesz a hétvégén

Kissé mérséklődik a meleg a hétvégén - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken nagyrészt erősen felhős lesz az ég, egyre többfelé várható eső, zápor, majd késő délután észak felől csökken a felhőzet és lassan megszűnik a csapadék. A szél többfelé megélénkül, gyakran meg is erősödik, néhol viharos közeli széllökések is lehetnek. A leghidegebb órákban 4-10 fok lesz. Napközben 9-15 fokig melegszik fel a levegő.



Szombaton kiderül az ég, csapadék nem valószínű (a nyugati, délnyugati határvidéken nem zárható ki egy-egy zápor). A légmozgás élénk, néhol erős lesz. A minimumhőmérséklet mínusz 2 és plusz 4, a maximumhőmérséklet 9 és 14 fok között várható.



Vasárnap napközben derült vagy gyengén felhős, napos, száraz időre lehet számítani. A szél többfelé megélénkül. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 5 és plusz 2 fok között alakul, de a szélvédett, fagyzugos helyeken hidegebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet 7 és 12 fok között várható - olvasható az előrejelzésben.