Jellemzően borús, esős idő várható az első tavaszi héten

A hét elején helyenként akár 18 Celsius-fok is lehet, a hét második felében inkább 10 fok körül alakulnak a maximumok. 2020.03.01 17:29 MTI

Jellemzően borús, esős időre lehet számítani az első tavaszi héten. A hét elején helyenként akár 18 Celsius-fok is lehet, a hét második felében inkább 10 fok körül alakulnak a maximumok, a leghidegebb órákban pedig még lehetnek mínuszok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-nek.



Hétfőn inkább csak a keleti megyékben várható eső, zápor. A déli és keleti tájakon néhol zivatar is kialakulhat. A szél többfelé megerősödik, időnként viharossá fokozódik. A leghidegebb órákban 3-8 fok lesz. Napközben többnyire 12-17 fokig melegszik a levegő, de északkeleten néhol csak 8-10 fok lehet.



Kedden országszerte esőre, záporra lehet számítani. A szél többfelé megerősödik. A minimumhőmérséklet általában 5 és 10 fok között várható, de északkeleten kissé hidegebb is lehet. A maximumhőmérséklet az Alpokalján 9, délkeleten ugyanakkor 17-18 fok körül alakul.



Szerdán túlnyomóan borult lesz az ég. A Dunántúl nyugati részén helyenként, keleti részén szórványosan, a Dunától keletre megszakításokkal várható eső, zápor. A szél nagy területen erős, a Dunántúlon helyenként viharos lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet 2-9, a legmagasabb hőmérséklet 5-12 fok között valószínű.



Csütörtökön a Dunántúl nyugati részén néhol, keleti részén elszórtan, a Dunától keletre ismétlődően várható eső, zápor, a hegyekben havas eső, hó is lehet. A szél nagy területen erős marad. A leghidegebb órákban mínusz 1 és plusz 4, napközben 3-10 fok között alakul a hőmérséklet.



Pénteken keleten kevés, nyugaton több napsütés várható. Keleten is egyre kisebb területen valószínű eső, zápor. A légmozgás többfelé élénk vagy erős marad. A minimumhőmérséklet mínusz 2 és plusz 3, a maximumhőmérséklet 5-11 fok között valószínű.



Szombaton legalább néhány órára kisüt a nap. Elszórtan várható kisebb eső, zápor. A szél helyenként még erős marad. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 4 és plusz 1, a legmagasabb hőmérséklet 6 és 12 fok között valószínű.



Vasárnap napos idő várható, de helyenként előfordulhat záporeső. A minimumhőmérséklet mínusz 4 és plusz 2, maximumhőmérséklet 6 és 12 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.