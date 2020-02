Időjárás

Változékony idővel ér véget a tél

Pénteken viharos szél, zivatar és havazás is lehet. Vasárnap, a tavasz első napján ismét csapadékos lesz az idő - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.



Pénteken kezdetben többfelé várható csapadék: délnyugaton eső, zápor, keleten havas eső, havazás, északkeleten, északon havazás lesz a jellemző. Emellett a déli és nyugati országrészben néhol zivatarok is kialakulhatnak. Napközben az összefüggő csapadék egyre inkább a keleti országrészre húzódik, ami egyre nagyobb területen vált esőre, legkésőbb a legészakibb tájakon. Nyugaton elszórt záporok, hózáporok fordulhatnak elő. A Dunántúlon és a főváros térségében viharossá fokozódhat a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 4 fok között alakul. A legmagasabb hőmérséklet plusz 2 és 8 fok között valószínű.



Szombaton, a tél utolsó napján napsütéses lesz az idő. Jelentéktelen záporesőn kívül csapadék nem várható. A szél élénk vagy erős lesz, de a Fertő térségében időként viharossá is fokozódhat. A leghidegebb órákban általában mínusz 6 és mínusz 1, napközben plusz 6 és 13 fok között alakul a hőmérséklet.



Vasárnap, március elsején sokfelé várható eső, zápor, a hegyekben átmeneti havas eső is lehet. Helyenként megerősödhet a szél is. A minimumhőmérséklet 0 és plusz 7, a maximum 5 és 12 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.