Időjárás

Estére alábbhagy a szélvihar

Reggel még előfordul szórványosan eső, zápor, de egyre inkább dél, délnyugat felé húzódik vissza a csapadék. Már délelőtt lecsökken a felhőzet, kisüt a nap, a délnyugati országrész felett maradhat csak tartósabban felhős az ég. Ott napközben is előfordulhat jelentéktelen zápor - írta az Eumet.hu.



Éjszaka gyengén és erősebben felhős területek váltakoznak, élénkülő déli, délnyugati széllel. Hajnalban északon előfordulhat kisebb eső, havas eső.



Kedden kezdetben napos, majd egyre felhősödő időre számíthatunk. Csak délután fordulhat elő elvétve jelentéktelen záporeső. Hajnalban előfordulhat foltokban gyenge fagy, míg napközben ismét déli áramlással érkező enyhe légtömegek érkeznek. Ennek köszönhetően ismét az évszakos átlagnál jóval enyhébbnek ígérkezik a délután, különösen a déli országrészben emelkedhet szokatlanul magasra a hőmérséklet.



Éjszaka megvastagszik a felhőzet. Északnyugat felől kiterjedt csapadékmező érkezése körvonalazódik, melyből kezdetben elsősorban a Dunántúl térségében, majd hajnalban már a középső és keleti térségben is számítani kell kiadósabb esőkre is.

Szerdán borongós, főként délelőtt sokfelé esős idő várható, a Dunántúlon egyre erősödő északnyugati széllel. Délután gyengül a csapadék, miközben a Dunántúlon átmenetileg havas esőbe, hóesésbe is válthat az addigi eső.



Csütörtökön előreláthatólag északnyugat felől csökken a felhőzet, de erős, időnként viharos erejű marad az északnyugati szél. Keleten maradhat legtovább borult az ég, ott a határszélen kevés eső, havas eső is lehet.



Pénteken számottevő csapadéktól mentes, napos, felhős időszakok váltakoznak.