Időjárás

Másodfokú riasztások a viharos szél miatt

Az Országos Meteorológiai Szolgálat MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Veszprém megyét érintően vannak másodfokú riasztások. Budapesten, Pest, Bács-Kiskun, Somogy, Tolna és Vas megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben az erős szél miatt.



Emellett Budapesten, Pest, Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Veszprém megyében a zivatarveszély miatt is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.



Azt írták: napközben az átvonuló hidegfront hatására az északnyugati irányba forduló szelet az északkeleti tájak kivételével többfelé kísérhetik erős, főleg az Észak-Dunántúlon és a középső országrészben viharos széllökések is. Köztük a legerősebbek síkvidéken jellemzően 70-90 kilométer/óra között várhatóak, ám a magasabban fekvő területeken akár a 90 kilométer/órát is meghaladhatják. A késő délutáni óráktól kezdve fokozatosan mérséklődik a légmozgás.



A hidegfronton, valamint a mögötte kialakuló záporokat elsősorban az Dunántúl északi részén, valamint a középső országrészben egy-két helyen kis eséllyel dörgés, villámlás is kísérheti.



A déli, délutáni órákban a hidegfronti csapadékzónához kapcsolódóan az Északi-középhegység tágabb térségében, illetve az Alföld északkeleti vidékein az eső mellett havas eső, hó is hullhat, azonban megmaradó hóra (1-3 centiméter) csupán a térség magasabban fekvő hegyvidéki területein lehet számítani. Később, szombatra virradó éjszaka az északi völgyekben átmeneti ködfoltok képződhetnek.