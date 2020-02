Kísértethajót sodort partra az óriási vihar - videó

Igazi szellemhajót sodort partra a víz Írországban az Európát sújtó Dennis viharnak köszönhetően. Az elhagyatott vízi járművet egy járókelő vette észre Ballycotton halászfalu szikláinál.



A hajónak 2018-ban veszett nyoma a Bermudák délkeleti részén az Atlanti-óceánon. Az ír partiőrség szerint még nem láttak ilyen kísértethajót.



A lélekvesztőt az 1976-ban épült Alta hajóval azonosítják, amely utoljára Tanzánia zászlaja alatt hajózott, bár számos nevet és tulajdonost váltott az évtizedek során. Eltűnését követően 2019-ben észlelte a brit haditengerészet egyik hajója.



Kálváriája 2018 szeptemberében kezdődött, személyzettel tele hajózott Görögországból Haitire, amikor ismeretlen okokból történt áramkimaradás miatt 2100 kilométert sodródott a Bermudákról délkeletre, mindössze két napra elegendő élelemmel a fedélzeten, ezért a parti őrség légi úton juttatott el létfontosságú élelmiszert a fedélzetre.



Ám egy hurrikán közeledett a térségben, ekkor kimenekítették a sérült hajó 10 fős legénységét, akiket Puerto Ricoba szállítottak. 2019-ben a haditengerészet járőrhajója feltételezhetően láthatta az Atlanti-óceánon sodródva, de nem erősítették meg a beazonosítást.



Alapesetben a sérült, nagy vagy teherhajók mentéséért a tulajdonos felel, de általában akkor kerül erre sor, amikor a jármű veszélyezteti a vízi közlekedést.



Az, hogy mi lesz a sorsa, még nem tudni. Ha eldöntik, kiderülhet, mi volt a rakománya.

Rescue 117 was tasked earlier today to a vessel aground near Ballycotton, Cork. There was nobody on board. Previously the @USCG had rescued the 10 crew members from the vessel back in September 2018. The vessel has been drifting since and today came ashore on the Cork coastline. pic.twitter.com/NbvlZ89KSY