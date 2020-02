Időjárás

A február is eltelik tél nélkül

Globális viszonylatban csúcsdöntő 2019 után rekordmeleg januárral indult az év, mostanra pedig, bár télies mivoltát a naptáron kívül nem sok dolog igazolja, két hét sincs már hátra utolsó téli hónapunkból. Előreláthatólag a hónap végéig továbbra sem kell különösebb változásra készülnünk, jelentősebb havazás nélkül telik el a február - írta az Időkép.



Enyhe időre van kilátás, legfeljebb éjszakánként, illetve reggelente csökken fagypont alá a hőmérséklet. Több hidegfront is keresztezi ugyan térségünket, de komolyabb lehűlésre nem kell számítanunk. A nagy időtávlat miatt a csapadék tér- és időbeli eloszlása még bizonytalan, de túlnyomó többségében mindenhol eső eshet. Rendkívüli mennyiség ebből sem várható, inkább a száraz napok lesznek többségben. A nappali maximum-hőmérsékletek sokszor elérhetik, vagy meg is haladhatják a 10 fokot.



Az enyhe idő a térségünkben uralkodó régóta fennálló zonális, nyugatias áramlásnak tudható be. Az Atlanti-óceánon kialakuló erőteljes ciklonoknak köszönhetően óceáni eredetű, az átlagostól melegebb levegő érkezik a Kárpát-medencébe.



Hétfőn közel 20 fokkal melegebb lesz az ilyenkor megszokottnál, a következőkben szintén átlag felett marad a hőmérséklet. Bár az értékeket még korai készpénznek venni, a tendencia egyre biztosabban mutatja, hogy nem lesznek kemény fagyok.