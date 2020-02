Időjárás

A brutális fagyban jéggé dermedtek a vízesések Dakotában - videó

Az Egyesült Államok északi részén jelenleg is fagyos a hangulat, sarkvidéki eredetű hideg levegő árasztja el az északi államokat, a korábbi évek átlagához képest 16-20 fokkal van hidegebb az ilyenkor megszokottnál. A környéken a napokban közel -40 fokot is mértek.



Annyira hideg van, hogy jéggé fagytak február 14-én Dél-Dakota legnépesebb városának, Sioux Falls-nak a központi parkjában található vízesések is.



A markáns lehűlés szerdán vette kezdetét:

Pro: The temperature contours look soothing for Wednesday night and into Thursday morning



Con: The temperatures pic.twitter.com/PmSkGndrZA — Tyler Roney (@TylerJRoney) February 11, 2020