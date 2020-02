Időjárás

Több időjárási rekord is megdőlt hétfőn

A szeles, de ugyanakkor enyhe időben több időjárási rekord is megdőlt hétfőn - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden a Facebook-oldalán.



Azt írták: változékony, az évszakhoz képest igen enyhe és szeles volt az idő az elmúlt napokban. Hétfőn elsőként megdőlt a február 10-ére vonatkozó legalacsonyabb minimum hőmérséklet országos rekordja: Babócsán a leghidegebb órában is mindössze 8,2 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet. A régebbi rekord 7,6 fok volt, amelyet Pannonhalmán regisztráltak 1958-ban.



A fővárosi napi legmagasabb maximum hőmérséklet rekordja eddig 15,5 fok volt, amelyet a Gellért-hegyen jegyeztek fel 1925-ben. Az új rekord Budapest Lágymányosé, ahol 16,3 fokot mértek.



Megdőltek a szélrekordok is: Kékestetőn csaknem orkán erejű széllökést, 117,7 kilométer/órát mért az automata. Budapesten belül Lágymányoson fújt a legerősebb szél, ott 86,8 kilométer/óra lett az új rekord.



Az előrejelzés szerint egyelőre folytatódik az enyhe és szeles idő.