Vihar

Ismét másodfokú riasztásokat adtak ki az erős szél miatt

Tűzoltók házra dőlt fát távolítanak el vihar után a Zala megyei Söjtörön, a Deák Ferenc utcán 2020. február 10-én. MTI/Varga György

Több dunántúli járásra ismét másodfokú riasztást adott ki a viharos szél veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden délelőtt.



Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyében vannak érvényben másodfokú riasztások. Emellett Zala és Baranya megye kivételével az egész országban elsőfokú a figyelmeztetés a viharos szél miatt.



Budapesten, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Somogy és Tolna megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben a zivatarveszély miatt is.



Azt írták: kedd reggeltől ismét sokfelé (legkevésbé délnyugaton) viharossá fokozódik a szél, 65-90 kilométer/órás, az északi országrészben elsősorban a magasabban fekvő hegyvidéki területeken, valamint az Észak-Dunántúlon 90 kilométer/órát meghaladó legerősebb lökésekkel. A délutáni órákban veszít erejéből a szél, de erős lökések (45-60 kilométer/órás) még az éjszaka folyamán is előfordulhatnak, nagyobb eséllyel az északi országrészben és az Alföldön.



Az eső, zápor mellett eleinte a Dunántúl északkeleti felén, majd az Északi-középhegység térségében és az Alföldön többfelé kialakulhatnak a reggeli, kora délelőtti órákban zivatarok is. A zivatarokhoz néhol 70 kilométer/órát meghaladó szélroham, és kisebb méretű jég társulhat.