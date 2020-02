Elfújt egy gyereket a Ciara Angliában - videó

Megdöbbentő videó került fel az internetre a nagy-britanniai Blakpoolból. A szél feldöntött egy kisgyereket és az úttestre sodorta. A felvétel készítője szerint közel 100 kilométer/órás szél tombolt a városban.



A Ciara viharciklon miatt közel 20 ezer brit háztartás maradt áram nélkül, több mint 180 helyen áradás miatt adtak ki figyelmeztetést. Az ország egyes területein annyi eső esett egyetlen nap alatt, amennyi normális esetben másfél hónap alatt szokott.

Please take care of your kids I'm Blackpool sea front 60 mph gales pic.twitter.com/KOqZT3SHcw