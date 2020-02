Időjárás - Ciara

Vihar - Több mint kétszázhúsz járatot törölt Amszterdam nemzetközi repülőtere

Több mint kétszázhúsz repülőjáratot kellett törölni hétfőn Amszterdam Schipol nemzetközi repülőterén. Az Európa-szerte viharos időjárás miatt ezernél is több háztatás maradt áram nélkül Belgiumban. 2020.02.10 18:19 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A hollandiai repülőtér tájékoztatása szerint a kifutópályák kapacitása az erős széllökések miatt továbbra is korlátozott.



Azt közölték, hogy a vihar miatt vasárnap már 240, főként európai célállomásra induló járatot töröltek, a délután ismét felerősödő szél viszont újabb járattörléseket tett indokolttá.



Beszámolók szerint a Nyugat- és Közép-Európa felett végigvonuló Ciara viharciklon csak korlátozott károkat okozott Hollandiában. Elsősorban fákat tépázott meg és tetőket rongált meg.



Belgiumban hétfőn mintegy 1200 háztartás maradt áram nélkül, és több mint 31 ezer épületben okozott károkat a vihar.



A helyi sajtó arról számolt be, hogy a nagy erejű, a helyenként óránkénti 120 kilométert is előérő szél miatt akadozik a vonatközlekedés, több fővárosi villamos nem üzemel.



A szél fákat döntött közutakra, óriásplakátokat és villanyoszlopokat döntött ki, háztetőket rongált meg és számos településen elszakította a villanyvezetéket. A szolgáltatókhoz több mint 50 ezer bejelentés érkezett vasárnap óta. Információk szerint az országban éjféltájban állhat helyre az áramszolgáltatás.



A főként fapados légitársaságokat fogadó dél-belgiumi Charleroi repülőterét érintő járatok esetében késére lehet számítani. Szükség esetén az érkező repülőgépeket az ország másik légikikötőibe irányíthatják át - közölték.