Elvitte egy ház felét a Ciara miatti árvíz - videó

A skóciai Hawickban szó szerint elvitte egy ház felét az áradás, amelyet a Ciara viharciklon okozott. Az eset során nem sérült meg senki. Az épületet, melyet néhol hotelként, néhol bisztróként emlegetnek, körbekerítették.



A Ciara a legerősebb vihar a térségben 2013 óta, óránkénti 130 kilométeres széllökések is kísérhetik.

Devastated to see floods hit my home town of Hawick in the Scottish Borders once again. This video shows part of the back wall of a bistro and guest house washed away. Thankfully the building was evacuated beforehand. Video by George Braden #StormCiara pic.twitter.com/ytiW3XM1LX