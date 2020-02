Időjárás

Magyarországra ért a Ciara viharciklon

A hétfő délelőtti adatok szerint Zalaegerszegen 96 km/h-val, Pécsen 90 km/h-val, Dunaújvárosban is 80 km/h-val, Mezőberényben 51 km/h-val tépi a vidéket a szél.



Az OMSZ MTI-hez hétfő reggel eljuttatott veszélyjelzésükben azt írta: a szél tovább erősödik, emiatt délelőtt már országszerte lehet számítani erős vagy viharos széllökésekre. Főként a Dunántúlon lehetnek viharos, óránként 70-90 kilométeres széllökések. A nap első felében ettől erősebb lökések csak a hegyekben fordulhatnak elő.



A Ciara viharciklon vasárnap délelőtt érte el Nyugat-Európát, és habár az előzetes adatok alapján úgy tűnt, már aznap késő este megérkezik Magyarországra, a széllökések csak hétfő reggelre értek ide.



Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleménye szerint a Ciara fákat csavarhat ki a földből, vezetékeket szakíthat le, megrongálhatja a házak tetőszerkezetét, közlekedési zavarokat és akadályokat idézhet elő, ezért fontos, hogy készüljünk fel és tudatosan védekezzünk az erős széllökések ellen: zárjuk be a nyílászárókat, vigyünk be a házba minden olyan tárgyat, amelyet a szél felkaphat, áramtalanítsuk az elektromos berendezéseket, készüljünk fel egy esetleges áramszünetre, ne hagyjuk felügyelet nélkül a gyerekeket és a betegeket, valamint ha tehetjük, ne menjünk ki a szabadba.



Ha mégis a szabad ég alatt ér minket a szélvihar, viselkedjünk nyugodtan és körültekintően: keressünk védett, stabil helyet (épületeket és aluljárókat), kerüljük a fákat, védjük a szemünket, az erős széllökések ellen pedig oszlopba vagy kerítésbe kapaszkodjunk. A kisgyerekeket fokozottan védjük a széltől. Hagyjuk el járművünket, mert bentről csak korlátozottan érzékelhetők a fenyegető veszélyek (például egy fa dőlése). Ne közelítsük meg se a leszakadt vezetékeket, se az állatokat, mert a viharban viselkedésük kiszámíthatatlanná válhat.



Veszélyhelyzet, baleset és viharkárok esetén haladéktalanul hívjuk a mentőegységeket a 112-es telefonszámon!



